Dieven aan de haal met terreinwagen in Bodegem Tom Vierendeels

29 januari 2019

10u03 0 Dilbeek Dieven zijn maandagnamiddag aan de haal gegaan met een zwarte terreinwagen in Sint-Martens-Bodegem. Voorlopig ontbreekt elk spoor.

Eigenares Joke Zelderloo plaatste een bericht op Facebook en vraagt om het zoveel mogelijk te delen. “Op onze boerderij in de Wolsemstraat werd maandag tussen 15 uur en 17 uur een Toyota Land Cruiser gestolen”, luidt het bericht. “De wagen heeft een sportieve look, zwarte zijtreden, zwarte velgen en een trekhaak. Het gaat om een wagen zoals te zien op de foto.”

Wie tips heeft over de diefstal, of weet waar de wagen zich momenteel bevindt, kan contact opnemen met Joke zelf of met de lokale politie via het noodnummer 101.