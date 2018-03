Dertien illegalen opgepakt 01 maart 2018

De politie heeft dinsdagnacht tijdens een gecoördineerde actie dertien transmigranten opgepakt in de omgeving van het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Het waren ploegen van de lokale politiezones Dilbeek en AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) die ingezet werden, bijgestaan door de federale politie. De bewaking van het terrein is nog altijd de opdracht van een private firma. (TVP)