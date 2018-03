Delicious Deep gaat voor stijlvolle après-ski 02 maart 2018

02u35 0 Dilbeek Zaal Kattenbroek vormt op zondag 18 maart al voor de derde keer het decor van Delicious Deep, deze keer in het teken van après-ski.

Delicious Deep is nu al even een vaste waarde op de evenementenkalender. Drijvende kracht is Vincent Buyle, de gekende dj van onder meer discotheek Kokorico. "We proberen elke keer iets anders te doen", vertelt hij. "Nu gaan we voor de winterse sfeer, met een heuse après-skiparty. De feestvierders kunnen vanaf 12 uur genieten van een walking dinner, met typische wintersportgerechten. Daarnaast tekenen bekende dj's, zoals Mr Sam en Quincy, voor de zwoele beats. We vragen onze bezoekers om zich stijlvol en volgens het winterse thema te kleden. Zaal Kattenbroek wordt immers omgevormd tot een chique winterchalet, met binnen- en buitenbars."





De inkomprijs bedraagt 75 euro per persoon. Tickets zijn nog verkrijgbaar via info@deliciousdeep.be. (MEN)