Defensie verzamelt op parkeerterrein langs E40 21 augustus 2018

02u38 0

Pantserwagens, jeeps en enkele andere legervoertuigen verzamelden gistervoormiddag op de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden.





Nee, onze jongens trekken niet ten strijde. De militairen verzamelden met de voertuigen, die deel uitmaken van verschillende componenten en eenheden van Defensie, op het parkeerterrein om van daaruit via de E40 verder te rijden richting Zeebrugge. Waar het materiaal naartoe wordt gebracht is niet duidelijk, maar het gaat om een oefening en niet om een missie. Het was Movement Controle (MOVCON), onderdeel van Defensie, leidde alles in goede banen, waardoor er geen hinder was voor bezoekers van de parking. Ook elders in het land wordt er geoefend. Zo vertrok maandagochtend een colonne van een veertigtal voertuigen richting Duitsland.





(TVP)