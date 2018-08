Debatavonden in Westrand 30 augustus 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen wordt 'Dilbeek in Debat' georganiseerd. Tijdens de debatten krijgen de partijen stellingen voorgelegd die worden ondergebracht in vijf beleidsdomeinen: onderwijs, leefmilieu, ruimtegebruik, mobiliteit en vrije tijd. Na elke stelling krijgt het publiek de kans om te stemmen op de partij die het meest overtuigde. Het eerste debat vindt plaats op 19 september om 20 uur. VRT-anker Annelies Van Herck zal het debat leiden. De volgende debatten zijn op 26 september en 3 oktober, telkens om 20 uur. Deze debatten worden geleid door VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck. Toegang is gratis. Geïnteresseerden moeten wel op voorhand reserveren via www.westrand.be/dilbeekindebat of aan de balie van Westrand. (MEN)