Dealer dreigt auto te verliezen 10 februari 2018

02u26 0

Een twintiger uit Anderlecht riskeert een celstraf van 1 jaar met uitstel voor het verhandelen van cannabis. De man werd op 7 maart tegengehouden ter hoogte van Dilbeek omdat hij veel te snel reed. Bij het fouilleren van een minderjarige vriendin van hem troffen de agenten 25 gram cannabis aan in haar slipje. De jongeman nam meteen de schuld op zich. Hij bleek al enkele maanden te dealen in de regio Affligem-Ternat-Ninove. "Om mijn pas gekochte wagen te kunnen afbetalen", klonk het tegen de politie. Het parket vordert nu echter de verbeurdverklaring van de wagen. "Hij gebruikte die om zijn drugs in te verstoppen en om ze rond te brengen", verduidelijkte de procureur. Die had echter ook goed nieuws. "Indien hij een werkstraf vraagt, verzet ik me daar niet tegen." Uitspraak op 1 maart. (WHW)