Dealer betert leven en krijgt werkstraf 29 juni 2018

Een 22-jarige man uit Anderlecht werd veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur voor het dealen van cannabis aan minderjarigen. Hij werd in de nacht van 11 op 12 maart 2017 op heterdaad betrapt aan het station in Groot-Bijgaarden en uit onderzoek bleek dat hij al acht weken drugs verkocht. Dat had hem een omzet van 5.400 euro opgeleverd. "Ik heb er enorm veel spijt van", klonk het. "Ik had gewoon moeten werken, in plaats van mijn geld op die manier te verdienen. Sinds mijn arrestatie ben ik gaan studeren én heb ik werk gevonden op de luchthaven. Geef me alstublieft nog een kans", klonk het haast smekend. De rechter geloofde de twintiger en gaf hem een werkstraf, zodat zijn strafregister blanco kan blijven. (WHW)