De Living heropent na drie weken renovatiewerken zijn deuren Michiel Elinckx

25 januari 2019

18u23 0 Dilbeek Tijdens een grote heropeningsfeest werd het vernieuwde café De Living geopend. Drie weken lang voerden de uitbaters verbouwingen uit.

“Na 13 jaar was het tijd om het café in een ander kleedje te steken”, zegt uitbater Swa Devos. “De voorbije drie weken hebben we dag en nacht gewerkt. Momenteel is alles zelfs nog niet volledig af, maar toch kunnen we al openen.” Wat is er dan nieuw? De toiletten zijn verplaatst naar de benedenverdieping. Waar de vroegere wc’s stonden, is nu een gezellige zithoek. De Living liet ook een nieuw tapsysteem installeren. “Onze bierkaart zal ook uitgebreider zijn”, aldus Devos. “We kunnen nu bijvoorbeeld Karmeliet van het vat geven. Dat is altijd een leuk extraatje. Deze renovatie moet de klanten terug een beetje triggeren. Niet dat onze klanten wegbleven, maar een beetje verandering kan nooit kwaad.”