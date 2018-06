Dansaertlaan wordt in najaar heraangelegd 28 juni 2018

De Dansaertlaan - na de Ninoofsesteenweg de drukste baan in Dilbeek - zal in oktober van dit jaar heringericht worden. Er komen onder meer nieuwe gescheiden fietspaden, een nieuw wegdek, voetpaden en parkeerstroken. Ook de bomen zullen vervangen worden. Om de veiligheid te verhogen, krijgt het kruispunt met de Elzenstraat afslagstroken. Voorts wordt de Dansaertlaan een voorrangsweg, wat de verkeersdoorstroming moet bevorderen. In juli zal een aannemer aangeduid worden. De werken zullen grote hinder met zich meebrengen. De precieze timing van de werken zal later nog meegedeeld worden. (MEN)