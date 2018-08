Dance en hiphop kleuren Jospop VERNIEUWDE FORMULE IS KLEINER, GEZELLIGER EN GOEDKOPER MICHIEL ELINCKX

22 augustus 2018

02u33 0 Dilbeek Langs de Wijngaardstraat krijgt het festivalterrein van Jospop stilaan vorm. De organisatie weert het betere gitaarwerk en trekt de kaart van dance en hiphop. "We mikken vooral op een jong publiek", zegt Matthias De Munck, die hoopt om vrijdag en zaterdag weer meer volk te mogen verwelkomen.

Jospop heeft zijn tweede adem gevonden na enkele moeilijke jaren. In 2016 laste de organisatie een sabbatjaar in door locatieproblemen. Vorig jaar viel er eindelijk een duurzame oplossing uit de bus. Jospop kon haar tenten op een veld in de Wijngaardstraat opslaan. Onder meer SX en Regi zakten toen af naar Schepdaal.





Toch slaat de organisatie dit jaar een opvallende nieuwe weg in. Op de affiche voor dit weekend staan geen rockgroepen, maar wel hiphop- en dance-artiesten. "Een weloverwogen keuze", zegt organisator Matthias De Munck. "De vorige editie was geslaagd, maar we merkten dat we toch nog moesten sleutelen aan onze formule. Op het programma stonden toen artiesten uit verschillende genres. Er was voor elk wat wils, maar de ticketprijzen vormden een probleem. Onze festivalgangers - van tieners tot dertigplussers - willen geen 25 euro betalen om slechts één groep naar keuze te zien. Daarom pikken we er nu twee genres uit: dance en hiphop." De ticketprijzen zijn eveneens gevoelig verlaagd. Voor een combiticket betaal je 22 euro in voorverkoop. De optredens vrijdag kosten 12 euro, zaterdag 16 euro. "De jonge festivalganger hoeft dus niet te diep in de portemonnee te tasten", aldus De Munck.





Ticketverkoop

Jospop treedt hiermee in de voetsporen van grote festivals als Pukkelpop. Ook daar worden rockgroepen meer naar de achtergrond geschoven. "We blijven wel investeren in kwaliteitsvolle artiesten. Groepen zoals Stikstof, Kraantje Pappie en Woodie Smalls zijn Belgische top. We merken alvast een positieve trend in de ticketverkoop. De tickets lopen veel beter de deur uit dan vorig jaar."





Ook het terrein zelf zal er heel anders uitzien. Het wordt kleiner, maar tegelijk gezelliger. De feesttent zal niet op de weide terug te vinden zijn. "Door de nieuwe locatie was het even zoeken", bekent De Munck. "Vorig jaar was de festivalweide te groot, waardoor velen het gevoel kregen dat er weinig volk was. Nu wordt alles compacter. De camping grenst aan de festivalweide, waardoor kampeerders meteen aan het podium staan." De organisatie wil ook de lokale middenstanders bij hun festival betrekken. Zo zullen enkele standjes uitgebaat worden door naburige eetzaken. "We verbraken het contract met grote cateraars en trekken de lokale kaart."





Jospop vindt op 24 en 25 augustus plaats. Tickets zijn nog steeds te verkrijgen op www.jospop.com.