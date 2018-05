Daan topt affiche Vijverfestival 28 mei 2018

Daan komt op 14 juli naar het Vijverfestival. Dat maakte de organisatie bekend. Ook TheColorGrey, Delvis en Douglas Firs maken hun opwachting op het gratis festival. ""We hebben flink wat moeite moeten doen om deze line-up bij elkaar te puzzelen", zegt programmator Guy Stevens. "Maar wat zijn we trots. Douglas Firs is gewoon gemaakt om in de vooravond, bij een ondergaande zon, te spelen op ons festival. En dan onze headliner: Daan. Zoveel hits, zoveel talent." Het festival vindt plaats op 13 en 14 juli aan het gemeentehuis in Dilbeek. (MEN)