Cursisten stellen tentoon 14 maart 2018

02u33 0

Cursisten van het Atelier Beeldende Kunsten in CC Westrand stellen komend weekend tentoon in kasteel La Motte.





Het publiek kan kennismaken met hun werk op vrijdag 16 maart van 19.30 tot 22 uur en op zaterdag 17 (11 tot 18 uur) en zondag 18 maart (11 tot 17 uur).





De toegang is gratis. Adres: Lumbeekstraat 20 in Sint-Ulriks-Kapelle. (DBS)