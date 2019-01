Coworkingplek stelt deuren open voor studenten Michiel Elinckx

09 januari 2019

16u40 0 Dilbeek De studenten aan de hogeschool en universiteit zitten volop in de blokperiode. Om deze zware periode iets draaglijker te maken, stelt coworkingplek Regus in Groot-Bijgaarden zijn deuren op voor studenten.

Regus is een coworkingcentrum in de Pastoor Cooremansstraat. In de gebouwen werken tientallen bedrijven onder een dak. Tot en met 31 januari krijgen ze ook het gezelschap van blokkende studenten. Regus stelt zijn deuren open zodat studenten in alle rust en op een professionele manier kunnen blokken. “Een creatieve en originele werkplek stimuleert het brein”, zegt Willliam Willems, algemeen directeur van Regus België. “Met dit initiatief willen we studenten steunen tijdens de blok, door hen te laten studeren op één van onze werkpleklocaties. Anderzijds willen we deze ‘coworkers van morgen’ laten kennismaken met onze flexibele werkplekken.” Niet onbelangrijk: er is gratis koffie, water, thee én wifi. Dat de coworkingplek een populaire locatie is, blijkt uit de interesse van de studenten. Vrijwel iedere dag zijn alle bureaus bemand door de studenten.