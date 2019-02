Costume Privé opent de deuren in de Sint-Alenalaan Michiel Elinckx

13 februari 2019

Dilbeek Dilbeek is een kledingzaak rijker. De 50-jarige Olivier Cranskens opent de deuren van Costume Privé.

Bij Costume Privé kunnen mensen enkel op afspraak een geschikt maatpak kiezen. “We bieden Italiaanse maatpakken aan”, aldus Cranskens. “De prijs is eenvoudig: ieder maatpak kost 200 euro. Dat zijn scherpe prijzen, maar we willen een breed publiek aanspreken. Voor studenten komt daar nog eens, op vertoon van hun studentenkaart, korting bij. Zij betalen slechts 125 euro voor een maatpak.”

Iedere klant krijgt een uur

Cranskens was 25 jaar lang ambtenaar. Hij wilde na zo’n lange loopbaan iets anders doen. “Ik ben geboren en getogen in Dilbeek”, aldus Cranskens. “Ik werk nu dus dicht bij huis. Samen met een vennoot zag ik in deze zaak potentieel. Mensen kunnen enkel een afspraak maken en in alle rust een geschikt maatpak kiezen. Voor iedere klant trekken we een uur uit. Ze kunnen op het gemak een koffie of glaasje wijn drinken. Daarnaast zijn onze maatpakken te verkrijgen aan democratische prijzen. In de toekomst willen we onder meer workshops organiseren met een expert die stijladvies geeft. Zo willen we dé Dilbeekse zaak voor maatpakken worden.” Wie een afspraak wil maken bij Costume Privé, kan terecht via 0471/41.48.57 of hun Facebookpagina.