Conciërgewoning begraafplaats wordt gesloopt 25 mei 2018

De oude conciërgewoning, aan de ingang van het kerkhof van Dilbeek, wordt de komende dagen gesloopt. De woning, die de laatste jaren de uitvalsbasis was van de lokale afdeling van het Rode Kruis, is volledig verouderd en vervallen. Het Rode Kruis verhuisde onlangs naar Schepdaal, waardoor het gebouw geen functie meer had. Het gemeentebestuur besloot om het gebouw te slopen. De vrijgekomen ruimte zal voorlopig ingezaaid worden. Op lange termijn, in kader van de herinrichting van de Dilbeekse begraafplaats, zal nagedacht worden over de bouw van een nieuw onthaalgebouw met overkapping.





(MEN)