Colruyt krijgt nieuwe vergunning voor winkel aan Bettendries 15 februari 2018

02u28 0 Dilbeek De provinciale deputatie heeft opnieuw een stedenbouwkundige vergunning verleend aan Colruyt Group voor de bouw van een winkel aan de Bettendries. Het buurtcomité gaat opnieuw in beroep.

De plannen voor een Colruyt-filiaal in Pede dateren al van 2009. De keten liet haar oog vallen op een stuk grond langs de Ninoofsesteenweg en Herdebeekstraat, maar de dorpsraad en het buurtcomité Bettendries verzetten zich daar hevig tegen. In september 2017 werd de vergunning uiteindelijk vernietigd door de Raad van Vergunningsbetwistingen.





Procedureslag

Het dossier keerde terug naar de provinciale deputatie, die Colruyt - zoals verwacht - opnieuw een stedenbouwkundige vergunning toekende. Een beslissing waar het buurtcomité in beroep tegen gaat. "Dit komt niet als een verrassing", zegt Peter Wiels van het buurtcomité. "Colruyt maakt er een procedureslag van en hoopt dat het buurtcomité op termijn financiële slagkracht zal verliezen. Maar dat zal niet gebeuren, want wij gaan opnieuw in beroep. Zolang Colruyt niet met nieuwe plannen komt, zullen wij blijven protesteren. Het is spijtig dat dit spelletje nu al meer dan negen jaar aanhoudt. Dit dossier maakt enkel een kans indien er nieuwe, aangepaste plannen op tafel komen." (MEN)