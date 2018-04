Cocaïnegebruiker betaalt boete niet... en riskeert nu monsterboete 11 april 2018

Een Brusselse twintiger doet een gooi naar de titel van 'domste rechtbankklant van het jaar'.





De man werd vorig jaar tegengehouden omdat hij zeer traag door een inbraakgevoelige wijk in Dilbeek aan het rijden was. Inbreken was hij niet van plan, maar de agenten vonden al snel een kleine hoeveelheid cocaïne onder zijn zetel. Niet iets waar je prompt voor in de boeien geslagen wordt. Het werd een minnelijke schikking van 150 euro, maar die heeft de twintiger nooit betaald. Een enorme stommiteit want nu vordert het parket een celstraf van drie maanden en een boete van 8.000 euro. Vonnis op 8 mei.





(WHW)