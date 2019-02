Chocoladeliefhebber? Dan is deze jurk met 1.000 zilverkleurige pralines jouw natte droom Michiel Elinckx

20 februari 2019

14u53 0 Dilbeek Nu vrijdag gaat de zesde editie van het Chocoladesalon in Brussel van start. Valentino Chocolatier creëerde speciaal voor die gelegenheid een unieke chocoladejurk. De lange avondjurk is gemaakt met zo’n duizend zilverkleurige pralines.

De jurk is te bewonderen tijdens het Chocoladesalon van vrijdag 22 tot zondag 24 februari in Tour&Taxis. Gedurende vijf maanden werkten de chocolatiers van Valentino samen met ontwerpster Sixtine Anne de Molina. Het resultaat mag gezien worden: een jurk met meer dan duizend pralines. “De Belgische editie van het Chocoladesalon is voor mij de gedroomde gelegenheid om mijn passie voor haute couture te combineren met Belgische haute chocolaterie”, aldus ontwerpster Sixtine Anne de Molina. De jurk van chocolade zal iedere dag te zien zijn van 16.30 uur tot 17 uur.