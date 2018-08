Chirokamp eindigt in mineur VANDALEN BEKLADDEN TENTEN EN AUTO'S MET OBSCURE TEKSTEN MICHIEL ELINCKX

02 augustus 2018

02u36 0 Dilbeek Het zomerkamp van Chiro Windekind in het Waalse Paliseul is geëindigd met een serieuze domper. Onbekenden hebben zondagnacht auto's beklad met acrylverf. Verder werd een grote parasol - ter waarde van 1.000 euro - gestolen. De Chiroleiding hoopt dat de daders gevat worden.

Chiro Windekind trok twee weken lang zijn tenten op in Paliseul in de provincie Luxemburg. De jeugdbeweging telt zo'n 100 leden. Het zomerkamp moest hét hoogtepunt worden. Ondanks een vlekkeloze organisatie gooiden onbekenden roet in het eten. "In de nacht van zondag op maandag hebben enkele personen onze tenten en auto's beklad met acrylverf", zegt Chiroleider Milan Sergooris. "Iedereen lag te slapen, dus niemand heeft iets gemerkt. Toen de ochtend aanbrak, zagen we de schade pas. De tenten kunnen we niet meer gebruiken, want de verf is hardnekkig. Daarbovenop hebben de vandalen woorden als 'hoer' en 'enculé' (flikker red.) op onze auto's geschreven. De verf gaat gelukkig wél van de voertuigen af."





Parasol gestolen

De ongewenste gasten hebben ook een reuzegrote parasol van de kookouders gestolen. "Zo'n parasol kost al snel 1.000 euro", aldus Sergooris. "Dat is een groot bedrag voor onze jeugdbeweging. Als we alles willen terugkrijgen, zullen we een stevige financiële inspanning moeten doen. Het is letterlijk een smet op een vlekkeloos kamp."





Andere verenigingen

Wie de daders zijn, is niet geweten. De dag na de feiten ging de Chiroleiding andere jeugdbewegingen in de buurt bezoeken. Maar ook zij hebben geen idee wie achter het vandalisme zit. "Sommige jeugdbewegingen kregen wel bezoek van een bepaalde Chiro-afdeling", weet Sergooris. "Zij zorgden voor kabaal op verschillende kampen. Toen we bij die bewuste Chiro verhaal wilden halen, waren ze net naar huis vertrokken." De politie heeft wel een proces-verbaal opgesteld. "Ze beloofden om een kijkje te nemen bij de andere jeugdverenigingen. Maar daar is helaas niets van in huis gekomen."





De Chiroleiding liet het niet aan haar hart komen en zette het kamp gewoon verder. Alleen de kleinsten werden niet ingelicht. "Anders waren ze misschien bang dat de daders zouden terugkeren. Tegen de rest van de kinderen hebben we gezegd dat ze het zich niet moesten aantrekken. We laten ons niet doen door enkele flauwe grappenmakers. We hopen dat de daders snel gevat zullen worden. Als het een andere jeugdbeweging was, willen we gerust een minnelijke schikking treffen."