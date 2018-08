Chauffeur loopt achtste veroordeling op 31 augustus 2018

02u31 0 Dilbeek Een vrachtwagenchauffeur stond deze week voor de achtste keer voor de politierechter in Halle.

Op 10 januari werd hij achter het stuur van zijn personenwagen betrapt met 1,52 promille alcohol in het bloed. Het was de Dilbeekse politie die hem uit het verkeer plukte. Eerder was hij al eens voor alcoholgebruik in het verkeer veroordeeld, maar ook het rijden door een rood licht, een ongeval met vluchtmisdrijf en overlading stonden al op zijn palmares. Politierechter Johan Van Laethem was dan ook niet geneigd om mild te zijn. "Toch vragen we om rekening te houden met zijn beroep", verklaarde de advocate van de man. "Hij werkt voor een reinigingsbedrijf en beschikt over een speciaal attest zodat hij asbest mag vervoeren. We vragen dan ook om een rijverbod te beperken, zodat hij toch met de vrachtwagen kan blijven rijden." Van Laethem besloot uiteindelijk om het rijverbod van 45 dagen te beperken tot de categorie B, zodat de man aan de slag kan blijven in de firma. Hij kreeg ook nog een geldboete opgelegd van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel.





(BKH)