Charles en Henriette zijn gouden koppel 14 juni 2018

Charles Vanhoeymissen (71) en Henriette Timmermans (71) hebben de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in café Bij Wiske. Charles werkte voor de marine, maar stopte toen hij Henriette leerde kennen. Later ging hij aan de slag bij diepvriesproducent Christian Salvesen. Henriette werkte als bediende in Brussel. Het koppel heeft heel wat reizen gemaakt. Hij voetbalde bij RSCA, zij kan nog altijd goed overweg met naald en draad, en houdt van lijndansen.





(SMH)