Celstraf dreigt na dolle rit 11 mei 2018

02u44 1 Dilbeek J.V. uit Ninove riskeert een gevangenisstraf nadat hij door de politie dronken uit het verkeer geplukt werd. Hij gaf nog plankgas om aan de controle te ontsnappen, maar kon even later tegengehouden worden.

Op 13 juli 2017 reed J.V. 's nachts over de Ninoofsesteenweg toen een politiepatrouille hem wilde controleren. V. gaf plankgas en scheurde zelfs aan 150 kilometer per uur langs de wegenwerken in Roosdaal en door het rode licht. Toen de politie hem kon doen stoppen bleek hij ook nog eens onder invloed van drugs. De man was eerder al twee keer voor drugs en zes keer voor dronken rijden veroordeeld, zat een rijverbod uit en had geen examens meer afgelegd.





Leven gebeterd

"Wat moeten we nog doen om u te doen begrijpen dat dit niet kan?" vroeg politierechter Dina Van Laethem aan de man in de rechtbank. Zijn advocate vertelde dat hij intussen wel zijn leven gebeterd had. "Ik wil nog een laatste kans", voegde hij er zelf aan toe. Rechter Van Laethem besloot om J.V. terug te laten keren begin november. Intussen moet hij elke maand bloedonderzoeken ondergaan, zodat hij kan aantonen dat hij van de drugs en de drank af is.





Levenslang rijverbod

Procureur Kris Boelens vroeg wél een zware straf. Hij vorderde een jaar cel, een zware boete en een levenslang rijverbod. Maar of het zover komt zal dus vooral afhangen van de intenties van de man zelf.





(BKH)