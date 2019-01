CD&V-boegbeeld Achiel Diegenant overleden Dilbeekse christendemocraten vol lof over zijn politieke carrière Michiel Elinckx

18 januari 2019

13u36 0 Dilbeek Achiel Diegenant is in de nacht van woensdag op donderdag in Tenerife onverwacht overleden. Diegenant was burgemeester van Itterbeek van 1971 tot 1976. Hij werd 82 jaar.

Het overlijden van Achiel Diegenant slaat in als een bom binnen de Dilbeekse politiek. De voormalige burgemeester van Itterbeek overleed onverwachts in de nacht van 16 op 17 januari. Diegenant verbleef in Tenerife, waar hij in zijn slaap stierf.

Zijn partij CD&V is met verstomming geslagen. Diegenant was, ondanks zijn leeftijd, nog erg actief binnen de partij. “Hij was vooral een mentor voor onze nieuwe leden”, zegt partijgenoot Jan Margot. “Tot vorige maand was hij aanwezig op het partijbestuur. Daar zagen we geen tekenen dat Achiel gezondheidsproblemen had. Zijn reacties waren erg kwiek, hij discussieerde mee over allerlei onderwerpen.” Maar woensdagnacht sloeg het noodlot toe: Diegenant overleed onverwachts in zijn slaap. “Enkele uren daarvoor zat hij nog te genieten op een terrasje van de Spaanse zon. Hij kocht zelfs een zwemshort, om de dag erna te gaan zwemmen. Het is niet te begrijpen.”

RCI

Diegenant lag aan de basis van de bouw van het Recreatiecentrum in Itterbeek. Daarnaast begeleidde hij de deelgemeente tijdens de fusie met Dilbeek. “Achiel was bijvoorbeeld voorstander van de nieuwe bouwplannen op Keperenberg. Hij was helemaal mee met zijn tijd. Ondanks dat hij de architect was van het huidige RCI, vond hij dat de gebouwen zijn tijd voorbij waren. Er moest iets nieuws komen, dat wist hij zeker.” Diegenant was in het dagelijkse leven kinesitherapeut. Hij zat ook in tal van sportverenigingen. Diegenant was onder meer voorzitter van de Vlaamse Volleybalfederatie en bestuurder van de turnfederatie Gym&dans Vlaanderen. “Op vlak van sport heeft hij heel wat bakens verzet voor Dilbeek én het Pajottenland. Je mag ook niet vergeten dat hij van 1971 tot 1987 verkozen werd als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Tot 2000 zetelde hij in de Dilbeekse gemeenteraad als fractieleider. Achiel was een van de grote boegbeelden van onze CD&V-afdeling.”

Folders in de bussen

Ook voormalig schepen Jef Vanderoost heeft niets anders dan lof voor de carrière van Diegenant. Hij benadrukt de zijn rol achter de schermen bij CD&V. “De laatste jaren was hij nog betrokken bij onze werking”, aldus Vanderoost. “Hij was nog een vat vol ideeën voor Dilbeek en zijn Itterbeek in het bijzonder. Hij keek altijd vooruit, was positief en motiverend en bleef niet hangen bij het verleden. Zo was hij bijvoorbeeld een pleitbezorger voor de nieuwe plannen voor Keperenberg die ‘zijn’ RCI moesten vervangen. Tijdens de laatste verkiezingen bleef hij nog folders van onze partij in de bussen steken. Als je na zo’n politieke carrière - als burgemeester, parlementslid en senator - je toch belangeloos blijft inzetten, dan past daar maar een woord bij: respect.” Wanneer de begrafenis van Diegenant plaatsvindt, is nog niet geweten.