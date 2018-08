Carina Van Cauter spreekt over erfrecht 25 augustus 2018

Open Vld-volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter geeft op vrijdag 7 september een lezing over de hervorming van het erfrecht. Op 1 september verandert het erfrecht. Van Cauter zal uitleggen wat de verschillen zijn. Willemsfonds Dilbeek neemt de organisatie van de infoavond in handen. De gespreksavond vindt plaats in kunstacademie Dil'Arte om 20 uur. Toegang is gratis. Meer info via paula.beelaerts@gmail.com. (MEN)