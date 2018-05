Café De Rustberg geeft Evenepoel heldenonthaal 28 mei 2018

02u39 0

Honderden supporters hebben Belgisch kampioen Remco Evenepoel gisterenavond een warm onthaal gegeven in café De Rustberg. Evenepoel won het Belgisch kampioenschap wielrennen voor de junioren aan de Lacs de L'Eau d'Heure. Hij reed de concurrentie in de vernieling en won na een solo van 80 kilometer met maar liefst vier minuten voorsprong. Voor de 18-jarige Evenepoel, die in het verleden kapitein was van de juniorenploeg van RSC Anderlecht, was het al de vijftiende overwinning van het seizoen. De Schepdalenaar is een van de grote sensaties van het Belgische jeugdwielrennen.





(MEN)