Café Centrum heeft nieuwe uitbaters Michiel Elinckx

08 januari 2019

16u15 4 Dilbeek Ronny De Doncker uit Ninove zal, samen met zijn vrouw Nabou Cissé, café Centrum in Sint-Ulriks-Kapelle uitbaten. Ronny deed eerder ervaring op in enkele Dilbeekse horecazaken.

Ronny belandde eerder toevallig achter de tapkranen van het enigste café van Sint-Ulriks-Kapelle. “Ik was al een tijdje op zoek naar een horecazaak die ik kon overnemen”, vertelt Ronny. “Toen ik iets ging eten in Brasserie Bijgaarden, vertelden enkele vrienden me dat café Centrum te koop stond. Ik twijfelde geen seconde. Dit café was een buitenkansje.” Ronny is geen nobele onbekende binnen Dilbeek. Hij werkte onder meer voor het gerenommeerde restaurant Michel, ‘t Verwencafé en restaurant Rondenbos. “Ik weet dus hoe de horecawereld werkt. Samen met mijn vrouw wil ik me 100 procent geven voor café Centrum. Deze kroeg is van grote waarde voor Sint-Ulriks-Kapelle. Café Centrum moet en zal dan ook een volkscafé blijven, waar iedereen welkom is.”

Boka United

Ronny wil in de toekomst ook gerechten, zoals spaghetti en lasagne, op de kaart zetten. “Hopelijk wordt café Centrum het epicentrum voor het Kapelse verenigingsleven. Een club als Boka United zou een ideaal uithangbord zijn voor ons café.” Café Centrum is open van maandag tot en met zondag vanaf 10.30 uur. Woensdag is de sluitingsdag.