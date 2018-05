Caerenbergveld 2.0 begint bij nieuw kunstgrasveld 17 mei 2018

Dilbeek Een gespecialiseerde firma is begonnen met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld voor FC Schepdaal. Dat is meteen ook het startschot voor de herinrichting van sportsite Caerenbergveld.

FC Schepdaal vroeg al jaren om kunstgras op het tweede veld van de club. Dat ligt immers lager, waardoor het bij regenval meteen een modderpoel werd. "In de winter moest de club regelmatig trainingen afgelasten", zegt sportschepen Anneleen Van den Houte (N-VA). "Dat zal nu verleden tijd zijn. Tegen midden augustus moet het kunstgrasveld speelklaar zijn. Zo kan FC Schepdaal op een fatsoenlijke manier aan het nieuwe seizoen beginnen."





Finse piste

Naast de aanleg van het kunstgrasveld wordt ook de drainage verbeterd. En rond de site komt een Finse looppiste van 900 meter te liggen. "Langs het veld komt voorts een nieuw gebouw te staan, waar FC Schepdaal het materiaal van de club kan opbergen", klinkt het. "Ook komt er een kleinere tribune. Voor het kunstgras gebruiken we kurken korrels, en dus niet de gebruikelijke rubberkorrels - er is twijfel rond de betrouwbaarheid van die laatste, omdat die de gezondheid van sporters zouden kunnen schaden."





De aanleg van het kunstgrasveld en de Finse piste kost één miljoen euro. Daarna komt de rest van de site Caerenbergveld, met onder meer de omgeving van de sporthal, aan de beurt. Wanneer die werken precies starten, is nog niet geweten. Het gemeentebestuur werkt momenteel nog de laatste details van de plannen uit.





(MEN)