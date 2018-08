Buschauffeur werkonbekwaam na agressiegeval 29 augustus 2018

02u26 0

Een buschauffeur van vervoersmaatschappij De Lijn is zes dagen werkonbekwaam na een geval van agressie in de Zuurweidestraat. De feiten dateren van zaterdagavond, maar raakten nu pas bekend. Twee tienermeisjes werden in Anderlecht al door de politie van de bus gezet toen ze bij het opstappen niet wilden betalen en de chauffeur verbaal aanvielen. De moeder van de twee zusjes wachtte de bus vervolgens op in de Zuurweidestraat, waar ze de chauffeur te lijf ging, hem bespuwde en zijn polo aan flarden trok. De politie kwam opnieuw ter plaatse en bedaarde de gemoederen. Het is niet duidelijk of er iemand gearresteerd werd.





(TVP)