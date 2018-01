Burgers hertekenen dorpscentrum 30 januari 2018

Vijf ingrepen die de bewoners zelf op tafel gelegd hebben voor de herinrichting van de Schepdaalse dorpskern, blijven behouden.

In 2015 werd een burgercomité opgericht voor de herinrichting van de Schepdaalse dorpskern. Zes inwoners bogen zich over de mobiliteitsproblemen in het centrum, en via onder meer twee volksbevragingen mocht ook de rest van de deelgemeente zijn zegje doen. Uiteindelijk werden meer dan dertig actiepunten op tafel gelegd.





Het gemeentebestuur ging akkoord met de herinrichting en sluisde de actiepunten massaal door naar de gemeenteraad. "Op korte termijn werden zo enkele 'quick wins' gerealiseerd", zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). "De kleuterschool in de Vredestraat kreeg octopusmeubilair en de straat zelf kreeg eenrichtingsverkeer. Op vraag van de handelaars werden ook drie - kleine - blauwe zones ingevoerd. De Marktstraat, waar de ingang van basisschool De Klimop te vinden is, werd de eerste Dilbeekse schoolstraat." De grootste maatregel blijft evenwel de invoering van eenrichtingsverkeer in de Eylenboschstraat.





Initiatiefnemer Dirk Evenepoel is tevreden. "Dit project is eigenlijk ongezien in Vlaanderen", werpt hij op. "Alle politieke partijen zitten op dezelfde golflengte. Het draagvlak van het project is immens groot." Evenepoel benadrukt wel dat hij het dossier blijft opvolgen. (MEN)