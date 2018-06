Buren ontdekken details van nieuwe woonwijk 26 juni 2018

02u27 0 Dilbeek Buurtbewoners van de voormalige Makady-site die zich zorgen maken over de komst van de nieuwe woonwijk Bijgaardenhof, hebben gisteren meer uitleg gekregen over de bouwplannen.

Het bouwproject werd eind 2016 al voorgesteld aan het grote publiek. Op de voormalige Makady-site had een projectontwikkelaar een lap grond van 11.000 vierkante meter gekocht, om er assistentiewoningen, appartementen, een crèche en een kleine buurtwinkel te bouwen.





Maar buurtbewoners maken zich al langer zorgen over de impact van het project. Om hen enigszins tegemoet te komen, werd gisteren dan ook een infomarkt georganiseerd op het kerkplein in Groot-Bijgaarden. Daar gaf Dirk De Loecker, zaakvoerder van studiebureau PlanPlus, uitleg bij de laatste wijzigingen. "Het grootste pijnpunt was mobiliteit", zegt De Loecker. "De buurtbewoners vreesden parkeerproblemen, maar er is een plan om een ondergrondse parking van twee verdiepingen aan te leggen. Zo wordt het centrum wat ontlast en is er meer plaats voor voetgangers en fietsers. Een tweede pijnpunt was de hoogte van de gebouwen. De maximale hoogte bedraagt negentien meter en in tegenstelling tot wat eerder gezegd werd, zal dit de aanblik van Groot-Bijgaarden niet bepalen. We willen het dorpsgezicht respecteren en behouden."





Momenteel loopt het openbaar onderzoek nog. Opmerkingen of bezwaren kunnen tot en met 3 augustus ingediend worden.





(MEN)