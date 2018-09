Buren laten hart zien tijdens wijkfeest BENEFIET EN INZAMELING VOOR SLACHTOFFERS ZWARE BRAND TOM VIERENDEELS

03 september 2018

02u31 0 Dilbeek Het eerste buurtfeest van de Renbaanwijk was een hartverwarmende editie. Nadat midden augustus een woning volledig uitbrandde en een andere tijdelijk onbewoonbaar raakte, besloten de inwoners een benefiet aan het feest te koppelen. Jacqueline, een van de getroffenen, kreeg gisteren al een hondenbuggy cadeau.

De woning van de oudere Xavier uit de Marcel De Coenelaan brandde op 20 augustus volledig uit. Hij zelf kon gelukkig op tijd in veiligheid worden gebracht. Ook de aanpalende woning van Jacqueline (79) liep zware schade op. Onder meer de keuken zal volledig uitgebroken moeten worden. "Je kunt je niet inbeelden waar er overal roet van de brand terug te vinden is", zuchtte ze gisteren. Door de grote roet- en rookschade is ook een deel van haar inboedel naar de vaantjes. Intussen verblijft ze nog altijd bij familie. Xavier verblijft in een woon- en zorgcentrum.





Net geen twee weken later stond gisteren toevallig het eerste wijkfeest op de agenda. "Een initiatief dat er in juni kwam na 'ontmoet elkaar op den trottoir', dat al voor de vijfde keer georganiseerd werd", zeggen Veronique De Clercq en Katleen De Backer, die samen het voortouw namen. "In eerst instantie ontstond daar het idee om een speelstraat in onze wijk in te richten, maar blijkbaar kan dat niet meer in onze gemeente. Wat wel kon, was met steun van de gemeente een buurtfeest organiseren. We hebben het dan maar open getrokken voor iedereen in de wijk met spelletjes, wedstrijden, kinderanimatie door Creafunkids, tentjes en tafels waar iedereen gezellig elkaar beter kan leren kennen. Het was ook zoveel mogelijk de bedoeling dat iedereen zelf iets van drank en eten voorzag, zeker tijdens de deelpicknick. Alles is mede mogelijk gemaakt door sponsors en organisaties uit de buurt."





Taarten- en plantjesverkoop

Maar tijdens de organisatie werden ze geconfronteerd met de zware brand. "Toen ontstond vrijwel meteen het idee om het buurtfeest te koppelen aan een benefiet voor de twee getroffen bewoners", verklaren de dames. "We organiseerden op het buurtfeest een tombola, een taarten- en plantjesverkoop. De opbrengsten delen we in twee en schenken we aan Jacqueline en Xavier. Materieel kunnen we hen ook al wat ondersteunen. Zo hebben we voor Xavier een pyjama, kamerjas en een apotheek sponsort een pakket met verzorgingsproducten. Voor Jacqueline hebben we een buggy voor haar kreupel hondje gekocht." Jacqueline, die tot zondagnamiddag totaal niet op de hoogte was over de benefiet, was zichtbaar ontroerd door het initiatief en bedankte al haar buren uitvoerig.