Bumperklever mag te voet gaan 22 februari 2018

Een man die vorig jaar andere weggebruikers opgejaagd heeft op de Brusselse Ring, mocht dat nu even komen uitleggen in de Halse politierechtbank. Met dank aan een inspecteur van een Brussels politiekorps. Die kreeg de beklaagde in het vizier toen die rechts inhaalde, bumperkleefde en andere weggebruikers aanmaande om opzij te gaan door zijn grootlichten te gebruiken. "Wat uw cliënt daar allemaal uitspookte, is ronduit gevaarlijk", vatte politierechter Johan Van Laethem het samen. De man, die eerder al zes veroordelingen opliep, ging deze keer naar huis met een boete van 600 euro en een rijverbod van twintig dagen. Dat mag hij wel in weekends en op feestdagen uitzitten omdat hij zijn rijbewijs nodig heeft voor het werk. (BKH)