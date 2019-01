Brusselstraat wordt maandag opnieuw opengesteld Tom Vierendeels

06 januari 2019

16u44 0 Dilbeek Vanaf maandag zal de Brusselstraat opnieuw toegankelijk zijn voor het verkeer. Die straat is sinds vrijdag gesloten na een groot waterlek met een gigantische fontein tot gevolg. Er ontstonden ook op twee andere plaatsen in Dilbeek lekken in dezelfde leiding.

“Vandaag of maandag worden ter hoogte van de werken tijdelijke verkeerslichten geplaatst”, vertelt Stijn Quaghebeur (N-VA), schepen van Openbare Werken. “Daardoor zal doorgaand verkeer opnieuw mogelijk zijn. Een timing kan echter nog niet gegeven worden. Farys laat weten dat ze hun tijd willen nemen om ook een degelijke inspectie uit te voeren. Intussen werd de leiding wel al volledig blootgelegd.”

Tegelijkertijd met het lek hier ontstonden ook lekken in de Stationsstraat en in de Vrijthout, op de grens met Asse. “Die bevonden zich allen in dezelfde leiding”, gaat Quaghebeur verder. “Na de herstelling in de Brusselstraat, wordt er naar de Vrijthout getrokken. Ook die straat blijft intussen afgesloten. In de Stationsstraat is er geen hinder voor het verkeer. Farys heeft intussen toegegeven dat ze bij het uitvoeren van testen een verkeerde manipulatie hebben uitgevoerd. Ze nemen dan ook de verantwoordelijkheid op hun. De leiding zou abrupt afgesloten geweest zijn, met een waterslag tot gevolg. Die impact veroorzaakte lekken op plaatsen waar de leiding niet meer in al te beste staat is.”