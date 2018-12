Brusselstraat tijdelijk weer open Michiel Elinckx

20 december 2018

15u17 0 Dilbeek Het wegdek op de Brusselstraat tussen de hoogspanningspost en Hoogveld is voorlopig afgewerkt.

Elia heeft er werken uitgevoerd en een tijdelijke toplaag asfalt aangelegd, zodat er terug verkeer mogelijk is. De gemeente laat weten dat de afwerking niet volledig is, waardoor ze een tijdelijke maatregel verkoos. Een definitieve herstelling kan pas in het voorjaar.