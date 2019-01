Brusselstraat en Stationsstraat twee weken afgesloten door herstelling waterlek Michiel Elinckx

31 januari 2019

14u53 0 Dilbeek Vanaf maandag 4 februari worden de Brusselstraat en Stationsstraat deels afgesloten om het waterlek, dat enkele weken geleden voor hinder zorgde in Dilbeek, te herstellen.

De werken situeren zich in de Brusselstraat, tussen de Bekkerzeelstraat en de Draaiberg. Er wordt een omleiding voorzien langs de Dansaertlaan, de Lange Haagstraat, de Bodegemstraat en de Molenstraat in de richting van Ternat. In de richting van de Groot-Bijgaarden loopt de omleiding langs de Tenbroekstraat en de Lindenberg. In de Lindenberg wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Er zal extra politietoezicht gehouden worden op de naleving van het eenrichtingsverkeer. Boetes kunnen oplopen tot 174 euro. Voetgangers en fietsers mogen wel passeren.

Stationsstraat

Op 5 februari wordt ook in de Stationsstraat en de Hendrik Placestraat gewerkt aan het herstel van de hoofdwaterleiding. Ook hier moet de rijweg volledig afgesloten worden. De omleiding loopt via Kloostermuur, Nieuwenbos en Dansaertlaan. Voetgangers zullen wel nog passeren, zodat de nabijliggende scholen bereikbaar blijven. Ten laatste op zaterdag 16 februari moeten beide werken afgerond zijn, zodat ze niet samenvallen met de werken in de Dansaertlaan.