Brusselstraat afgesloten op 23 januari Michiel Elinckx

18 januari 2019

14u16 0 Dilbeek Op woensdag 23 januari zal de Brusselstraat, ter hoogte van de Bekkerzeelstraat, worden afgesloten voor een dag.

Vanaf 9 uur komt hoogspanningsnetbeheerder Elia een kabelverbinding maken tussen de Bekkerzeelstraat en de Brusselstraat. Er zijn enkele omleidingen voorzien. Richting Groot-Bijgaarden kunnen automobilisten via de Tenbroekstraat en Lindenberg rijden. Hier zal eennrichtingsverkeer worden ingesteld. Wie richting Ternat rijdt, zal een grotere omleiding moeten volgen via de Hendrik Placestraat, Stationsstraat, Lange Haagstraat, Smissenbosstraat, Vlaanderenlaan, Bodegemstraat en Molenstraat. Ook de bussen van De Lijn zullen deze omleidingen volgen. De haltes in het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle zullen een dag niet bediend worden in de richting van Ternat.