Brusselse jongeren dringen huis binnen Michiel Elinckx

29 november 2018

16u13 0 Dilbeek Brusselse jongeren breken al een week in bij een huis langs de Lenniksebaan. Volgens getuigenissen zou er heel wat geld in het leegstaande pand liggen.

“Sinds iets meer dan een week worden wij geconfronteerd met groepen Brusselse jongeren die afzakken naar de Lenniksebaan om in een bepaalde woning in te breken”, zegt Sophie Schuddinck, woordvoerster bij de Dilbeekse lokale politie. “Uit de verhoren blijkt dat het gerucht de ronde doet dat er in de woning veel geld te rapen valt. Het gerucht is intussen zowat uitgegroeid tot een stadslegende.” Sommige jongeren komen zelf met een taxi ter plaatse. De Dilbeekse lokale politie verhoogde het toezicht, zowel ’s nachts als overdag. Ook vroeg het Dilbeekse politiekorps versterking van de federale politie. “Er werden al meer dan 30 aanhoudingen verricht. Burgemeester Willy Segers (N-VA) gaf intussen ook de toelating om tijdelijk systematische identiteitscontroles uit te voeren in de omgeving.”