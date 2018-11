Bruegel-tekening is landschap van Neerpede Albrecht De Schrijver doet opmerkelijke vondst Michiel Elinckx

19 november 2018

17u05 0 Dilbeek Albrecht De Schrijver, coördinator van het Dilbeeks Openlucht-Bruegelmuseum, heeft ontdekt dat Neerpede het decor vormt in de Bruegel-tekening ‘Zomer’. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk op de achtergrond staat.

De Schrijver is geen nobele onbekende. Hij zet zich al meer dan 20 jaar in voor de oprichting van het Openlucht-Bruegelmuseum in Itterbeek. Hij is tevens een grote fan van de werken van Pieter Bruegel De Oude. In het licht van het feestjaar 2019 - waarbij Vlaanderen de 450ste verjaardag van zijn dood viert - nam De Schrijver enkele tekeningen onder loep. Uit een van die tekeningen, Zomer, kwam een opvallende conclusie voort. “Het kerkje in de achtergrond is de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk van Anderlecht”, aldus De Schrijver. “Bruegel tekende het landschap toen hij al jaren in Brussel woonde. Hij moet de streek zeer goed gekend hebben. De eigenaardige kerktoren, die op de achtergrond van het landschap staat, trok mijn aandacht. Ik ken onze streek zeer goed, en moest meteen denken aan de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk van Anderlecht.” De Schrijver dook in de geschiedenisboeken en zocht tekeningen of beschrijvingen van de kerk rond 1568 - het jaar waarin Bruegel ‘Zomer’ tekende. De gelijkenissen waren treffend. “De kerktoren is zéér bijzonder”, begint De Schrijver. “Met onder meer aan elke zijde een dubbele rij galmgaten met elk drie klankborden en een torenspits die een smallere basis heeft dan het torendak en ongewoon klein is. Daarnaast is er een klein rond torentje, waarschijnlijk met de trap naar het orgel. Al die kenmerken komen overeen met de historische tekeningen van de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk.”

De Schrijver is ervan overtuigd: de tekening ‘Zomer’ werd in de wijk Neerpede gemaakt. “Tijdens mijn research ging ik op zoek naar de omliggende kerkgebouwen”, aldus De Schrijver. “Geen enkele kerk heeft deze specifieke kenmerken. Je kan nooit 100 procent zeker zijn, maar we kunnen ervan uit gaan dat Neerpede het decor van de tekening vormt.” Er is ook een link met het Pajottenland. Technisch gezien lag Neerpede in de zestiende eeuw binnen het Pajottenland. “Frans-Jozef De Gronckel, de uitvinder van de naam ‘Pajottenland’, bakende het gebied af in de driehoek Anderlecht-Aalst-Geraardsbergen. In de zestiende eeuw was Anderlecht, zoals de rest van het Pajottenland, een landelijk gebied. Pas afgelopen eeuw heeft Brussel de gemeente Anderlecht opgeslorpt. Deze ontdekking benadrukt nog maar eens de band tussen Bruegel en het Pajottenland.”

Mogelijk geen erkenning

Of De Schrijvers ontdekking ook erkenning krijgt bij historici, is twijfelachtig. Volgens de Bruegel-kenner is er weinig waardering voor binnen de kunstwereld. “Officieel weten we bijvoorbeeld nog niet waar Bruegel geboren is, maar alles wijst naar de Nederlandse gemeente Bruegel. Er zijn genoeg aanwijzingen om dat aan te nemen, maar toch doet de academische wereld het niet. Ik maak me er niet druk in, ik ben zeker van mijn onderzoek over de herkomst van de tekening ‘Zomer’.”