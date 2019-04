Bruegel palmt Pajottenland in: kunstenaars poten indrukwekkende werken neer in Dilbeeks landschap Bruegel-projecten moeten tot 100.000 bezoekers naar regio lokken Michiel Elinckx

04 april 2019

15u46 0 Dilbeek Exact 450 jaar na de dood van Pieter Bruegel viert het Pajottenland zijn leven. Dilbeek en Gaasbeek vormen het epicentrum van de festiviteiten. In Dilbeek wordt ‘De Blik van Bruegel’ georganiseerd. Het Kasteel van Gaasbeek pakt uit met de tentoonstelling ‘Feast of Fools. Bruegel Herondekt’.

De Blik van Bruegel is een wandelroute van 7 kilometer doorheen het landschap van Sint-Anna-Pede en omstreken. Wandelaars passeren er belangrijke referentiepunten die in de werken van Bruegel figureerden, zoals de Pedemolen en de kapel van Sint-Anna-Pede. Tijdens de wandeling kunnen mensen genieten van een openluchttentoonstelling. “15 hedendaagse kunstenaars gingen aan de slag rond het thema ‘Bruegel’”, zegt Dilbeeks schepen van Toerisme Anneleen Van den Houte (N-VA). “Zo konden we Vlaamse kunstenaars met internationale faam strikken, zoals Filip Dujardin, Gijs Van Vaerenbergh en Bas Smets. Daarnaast zegden buitenlandse artiesten, zoals de Fransman Georges Rousse, toe.” Dat Sint-Anna-Pede een van de centrale punten is voor de Bruegel-tentoonstelling, is geen toeval. Uit onderzoek blijkt dat de kerk van Sint-Anna-Pede figureert in het schilderij ‘De Parabel der Blinden’, een van de bekendste werken van Bruegel. Het is ook duidelijk dat Bruegel regelmatig van Brussel naar het Pajottenland ging om inspiratie op te doen voor zijn landschapstekeningen.

Metershoge windmolen

Het resultaat mag er wezen: de kunstwerken palmen het landschap overduidelijk in. Zo is er een metershoge silhouette van een windmolen neergepoot in een van de velden rond Sint-Anna-Pede. Kunstenaar Filip Dujardin bouwde dan weer een gigantische Alpenrots, die hij in het midden van de Dilbeekse velden plaatste. “We willen met deze werken de wereld naar Dilbeek halen”, aldus Van den Houte. “Onze Vlaamse meesters zijn dé internationale uithangborden bij uitstek. Toen we onze plannen opstelden, gaven we een doel mee. We willen tussen de 70.000 en 100.000 toeristen naar Dilbeek lokken. Dat is moeilijk om te meten, want de wandelingen zijn vrij te bezoeken. Iedereen kan wel terecht in het bezoekerspaviljoen naast de kerk van Sint-Anna-Pede. Daar is er onder meer een verkooppunt van bezoekersgidsen en merchandising.” Acteur en theatermaker Josse De Pauw sprak een luisterverhaal in die wandelaars begeleidt doorheen de Dilbeekse velden.

Kasteel van Gaasbeek

Naast Sint-Anna-Pede zal ook het Kasteel van Gaasbeek Bruegel op een gepaste wijze vieren. De expo ‘Feast of Fools. Bruegel Herontdekt’ ontleedt het werk van de Vlaamse meester in drie delen. “Een eerste deel van de tentoonstelling peilt naar de manier waarop belangrijke kunstenaars tijdens het interbellum - en ook nadien - omgingen met de erfenis van Bruegel”, zegt Luc Vanackere, directeur van het Kasteel van Gaasbeek. “Wij focussen daarbij onder meer op James Ensor, Constant Permeke en Stijn Streuvels.” Curatoren Luk Lambrecht en Lieze Eneman nodigden ook hedendaagse kunstenaars uit om te reflecteren over thema’s uit Bruegels oeuvre. Tot slot pakt de expo uit met ‘Feast of Food’, een virtual reality-project rond de hedendaagse voedingsindustrie. “In Bruegels tijd werd voedsel dicht bij de consument geproduceerd. In de 21ste eeuw veranderde dat radicaal: Bruegels boerenfamilies zijn high-tech agro-industrieën geworden.”

Trotse minister

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) tekende present bij de onthulling van de Bruegel-projecten. Hij ziet grote mogelijkheden voor de streek. “Vlaanderen heeft veel Europese kunst en cultuur voortgebracht. Daar mogen we heel fier op zijn”, zegt Weyts. “Er zijn wel nog te weinig toeristen die beseffen wat we allemaal te bieden hebben. We steken daarom een tandje bij om bezoekers uit de hele wereld te verleiden tot een bezoek aan de bakermat van Bruegel.” Toerisme Vlaanderen trok 3,3 miljoen euro uit voor de Bruegel-projecten.

Expo duurt zeven maanden

Beide Bruegel-tentoonstellingen starten op zondag 7 april. Gedurende zeven maanden kan iedereen de exposities bewonderen. Op 31 oktober worden de festiviteiten op een gepaste manier afgesloten.