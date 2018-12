Brouwerij Timmermans beschermd als voorlopig monument Michiel Elinckx

05 december 2018

13u54 0 Dilbeek Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de gebouwen van Brouwerij Timmermans voorlopig beschermd als monument. Volgend jaar kunnen de gebouwen definitief een beschermd monument worden. Als dat gebeurt, is de toekomst van de brouwerij verzekerd.

Brouwerij Timmermans is gevestigd in het centrum van Itterbeek. Het is een van de oudste actieve lambiekbrouwerijen van ons land. John Martin, de eigenaar van brouwerij Timmermans, kocht afgelopen zomer de gebouwen van de brouwerij. Nu wordt de brouwerij voorlopig beschermd. “De brouwerij wordt beschermd om haar industrieel-archeologische, historische en architecturale waarde”, aldus minister-president Geert Bourgeois. “De historisch waardevolle uitrusting van brouwerij Timmers is mooi bewaard. De meeste brouwerijen in de streek ontstonden als nevenactiviteit bij een hoeve. Ook Timmermans ontwikkelde zich vanuit een hoeve-brouwerij met herberg, waarbij het bierbrouwen waarschijnlijk een nevenactiviteit was tijdens de wintermaanden. De hoeveactiviteiten werden geleidelijk afgebouwd ten voordele van de brouwactiviteiten.” Na de voorlopige bescherming zal het gemeentebestuur een openbaar onderzoek organiseren. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Bourgeois over een definitieve bescherming. Als die definitieve bescherming er komt, kunnen de gebouwen niet gesloopt worden.