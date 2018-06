Brouwerij Angerik opent de deuren 23 juni 2018

02u29 0 Dilbeek Zondag houdt de microbrouwerij Angerik een opendeurdag. Sinds 2015 is er weer nieuw leven in de brouwerij door de overname van Sam De Cuyper.

Microbrouwerij Angerik werd in 1997 opgericht door Erik De Cuyper en Angelo Buyse. Samen waren ze onder meer de bezielers achter het bier 'Boerke'. In 2010 viel de productie bijna helemaal weg. De twee brouwers vonden geen tijd meer om in hun vrije tijd bier te produceren. Na een stilte van meer dan vijf jaar riep Sam De Cuyper, zoon van Erik, nieuw leven in de zaak. Hij bracht het Dilleke - een blonde pale ale met een verwijzing naar thuisgemeente Dilbeek - op de markt. Na drie jaar werken zet hij de deuren van zijn microbrouwerij in Snakkaertstraat open.





"Zondag vindt de Bruegelfietstocht plaats", zegt hij. "De fietsers passeren aan mijn deur. Het is een ideale gelegenheid om de mensen te laten kennismaken met het Dilleke. De heropstart van de microbrouwerij was een werk van lange adem, maar ik ben opgelucht dat ik het levenswerk van mijn vader kan verderzetten. Ik had al enige ervaring als brouwer. Het zou zonde zijn om brouwerij Angerik te laten wegrotten." De brouwerij opent om 10 uur. Bezoekers zijn welkom voor een rondleiding en proeverij tot 18 uur. (MEN)