Broer Sven Kums op DNA!-lijst 23 augustus 2018

Kevin Kums, de broer van voormalig Gouden Schoen Sven Kums, stelt zich verkiesbaar op de lijst DNA!. Kums speelt momenteel bij de eerste ploeg van Boka United. Het is de eerste keer dat hij op een verkiezingslijst zal staan. OCMW-voorzitter Lies Vereecke is de lijsttrekker voor de partij. Daarnaast zijn er nog enkele nieuwe namen, zoals voormalig OCMW-secretaris Piet Vervondel. De partij telt in totaal 25 namen. Naast de nieuwkomers zullen ook enkele gekende namen, zoals Martine Pitteljon en Reindert De Schrijver, de lijst vullen. DNA! vormt in oktober geen kartel met CD&V. Voor het eerst zal de partij alleen naar de verkiezingen trekken. (MEN)