Brief met verdacht poeder in Dilbeeks rusthuis Tom Vierendeels

13 december 2018

13u38 0 Dilbeek De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse aan woon- en zorgcentrum Armonea Quietas in de Bezenberg in Sint-Martens-Bodegem. Volgens de lokale politie is er sprake van een brief met verdacht poeder. Er zou geen reden tot paniek zijn.

Volgens de eerste informatie wordt er voornamelijk preventief gehandeld. De politie heeft de straat wel afgezet en niemand mag het rusthuis betreden. “Een evacuatie was niet nodig”, klinkt het bij de politie. “De persoon die met de brief in contact gekomen is wordt wel onderzocht. De brandweer stelde de plek veilig en de Civiele Bescherming komt de brief ophalen.” Meer informatie is er momenteel nog niet.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West, de Civiele Bescherming, een MUG-team en een ziekenwagen zijn ter plaatse.

Later meer.