Brasserke heeft nu officieel eigen standbeeld 08 mei 2018

In het centrum van Schepdaal werd vrijdagavond het nieuwe standbeeld ter ere van het Brasserke onthuld.

Het Brasserke werd ontworpen door wijlen Brasser, het pseudoniem van Paul De Valck. In 1969 kreeg de cartoonist erkenning in Vlaanderen toen hij de publieksprijs van de Wereldcartoenale van Heist won. De Valck was naast cartoonist ook een geliefd persoon in Schepdaal en zijn geboortedorp Humbeek. Hij woonde bijna zijn hele leven in de Dreef.





Om zijn oeuvre te eren, werd een standbeeld geplaatst op het grasplein ter hoogte van de Eylenboschstraat en Dreef. Tijdens de avondmarkt van de Brasserfeesten werd dat nu feestelijk onthuld. De familie van Paul De Valck, die in 2001 overleed, was aanwezig. (MEN)