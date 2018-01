Brandweer kan katje reanimeren 20 januari 2018

02u40 0 Dilbeek Ambulanciers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kregen vrijdagavond een ongebruikelijk slachtoffer onder hun hoede: een katje. En jawel, ze hebben het diertje met succes gereanimeerd.

De hulpdiensten werden omstreeks 18 uur opgeroepen voor een keukenbrand in de Sackweg. De brandweer kreeg de vlammen relatief snel onder controle en kon de schade beperken tot de keuken, die wel grotendeels vernield werd. Vermoedelijk zal de woning hierdoor ook een tijdlang onbewoonbaar zijn.





Tijdens de bluswerken vonden de brandweermannen helaas een slachtoffer in de woning: de poes van het gezin. Het diertje werd meteen naar buiten gehaald en kreeg onder meer zuurstof toegediend. En met succes, want het katje heeft het gehaald. Eens het weer bijgekomen was, werd het overgedragen aan een dierenarts voor verdere verzorging. Voorts zijn er bij de brand geen gewonden gevallen. (TVP)