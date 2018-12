Brandje in kelder van Waer Waters Tom Vierendeels

07 december 2018

13u18 0 Dilbeek Bij sauna en wellness Waer Waters in de Rodenberg in Groot-Bijgaarden heeft vrijdagochtend een kleine brand gewoed. De schade bleef beperkt.

“Wij werden rond 4.15 uur gealarmeerd voor een brand bij Waer Waters”, verklaart Sophie Schuddinck, woordvoerder bij de politiezone Dilbeek. “Bij aankomst werd in de kelder een hevige rookontwikkeling vastgesteld, maar vlammen waren er niet te zien. De controle die de brandweer uitvoerde bracht aan het licht dat er een droogkast in brand stond. Zij konden de brand snel blussen. Er vielen geen gewonden en er was eveneens geen grote materiële schade.”