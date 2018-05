Brandje bij Waer Waters 11 mei 2018

De hulpdiensten rukten woensdagavond massaal uit naar wellnessresort Waer Waters in Groot-Bijgaarden. Brandweer en politie werden rond 19 uur gealarmeerd voor een brandje in een van de gebouw. Het zou om een beperkte brand gegaan zijn, achter een wand van het saunacompartiment. Een evacuatie van het volledige gebouw was niet nodig en de schade bleef relatief beperkt. Niemand raakte gewond.





(TVP)