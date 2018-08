Brand verwoest woning in Saviowijk AANPALEND HUIS TIJDELIJK ONBEWOONBAAR DOOR ROOKSCHADE TOM VIERENDEELS

21 augustus 2018

02u34 0 Dilbeek Een woning in de Marcel De Coenelaan is gisternamiddag verwoest na een uitslaande brand. Een aanpalende woning is tijdelijk onbewoonbaar door rook- en roetschade. Het vuur ontstond in de keuken van het uitgebrande huis. De oudere bewoner kon zich net op tijd in veiligheid brengen.

Een buur trommelde om 13.30 uur de brandweer op voor een woningbrand in de Marcel De Coenelaan, een straat in de Saviowijk die ingesloten wordt door de Stationsstraat en de Robert Dansaertlaan. "Dikke zwarte rook kwam toen al door ramen en deuren naar buiten", zegt Danny Van Laethem van brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Toen onze eerste ploeg ter plaatse kwam, ging het al om een uitslaande brand. De vlammen woedden hevig op het gelijkvloers en aan een garage naast de woning."





De garage van het getroffen huis grenst aan die van de naastgelegen woonst. "We hebben er dan ook alles aan gedaan om de aanpalende woning te vrijwaren", gaat Van Laethem verder. "Dat is grotendeels gelukt. De uitgebrande woning redden was niet meer aan de orde. Het vuur had zich al tot het dak verspreid en zelfs een vloer werd verteerd door de vlammen. Alles is compleet vernield."





Geen gewonden

De oudere bewoner van de getroffen woning kon zich net op tijd in veiligheid brengen en werd bij buren aan de overkant van de straat opgevangen. Volgens de eerste vaststellingen ontstond de brand in de keuken aan de achterzijde op het gelijkvloers. De exacte oorzaak zal nog verder onderzocht worden. De bewoner kan tijdelijk terecht bij zijn kinderen.





Verjaardag in mineur

De aanpalende woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard door de grote rook- en roetschade. Onder meer het gelijkvloers zit volledig onder het roet. De 79-jarige bewoonster kan tijdelijk terecht bij haar dochter. "Het was zondag net haar verjaardag, dit is dus geen leuk cadeau", vertelt de dochter. "Gelukkig was ze niet thuis op het moment dat de brand uitbrak. Ze kwam wel net aan toen de brandweer aan het blussen was. Een deel van de garage is beschadigd en ook haar tuinhuis is volledig in vlammen opgegaan. Gelukkig is er geen brandschade aan de woning zelf. We zullen met de verzekeringsmaatschappij bekijken wat er nu moet gebeuren."





Burgemeester Willy Segers (N-VA) kwam zelf ter plaatse om na te gaan of er eventuele noodopvang nodig was en om de woningen onbewoonbaar te verklaren. Hij laat weten dat de gemeente en het OCMW de situatie zullen opvolgen. De Marcel De Coenelaan was door de brand urenlang volledig afgesloten.