Brand bij afbraakfirma was ongeluk 07 juni 2018

02u53 0

De zware brand die eind vorige week woedde in een loods van afbraakfirma Manu, langs de Robert Dansaertlaan, werd niet aangestoken. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige gaat het om een accidentele brand, al kon de precieze oorzaak nog niet meegedeeld worden. Het vuur in de loods werd donderdagnacht opgemerkt rond middernacht. Ook de aanpalende Volkswagen-garage Heremans liep beperkte schade op. De bluswerken namen zowat 24 uur in beslag. (TVP)