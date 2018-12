Bouw van nieuwe lokalen Begijnenborre start in 2019 80 extra plaatsen voor kleuterschool, nieuwe lokalen voor speelpleinwerking Michiel Elinckx

18 december 2018

18u50 3 Dilbeek De gemeente Dilbeek wil komend voorjaar starten met de bouw van lokalen voor de speelpleinwerking en de kleuterafdeling van gemeenteschool Jongslag op domein Begijnenborre. Tegen 2021 moeten de nieuwe gebouwen in gebruik genomen worden.

De lokalen van de Begijnenborre zijn sterk verouderd. Op het domein vindt de speelpleinwerking zijn thuis, daarnaast is er ook de kleuterschool van Jongslag, die er in containerklassen zit. In de zomer van 2015 maakte het gemeentebestuur plannen voor een herinrichting van de site. “Bij het project worden de twee gelijkwaardige partners betrokken: de speelpleinwerking en kleuterschool”, zegt schepen van Onderwijs Jef Vanderoost (CD&V). “Aangezien hun werking in de tijd complementair is, kunnen we door de combinatie meer doen met dezelfde middelen en is het ook bij uitstek een duurzaam project. Door de nieuwbouw zal ook de capaciteit van de kleuterafdeling kunnen verdubbelen - goed voor 80 extra plaatsen.”

Cirkelvormige gebouw

Een architectbureau ontwierp de plannen. Zo wordt er gekozen voor een cirkelvormig ontwerp, waarbij het gebouw tussen de lindebomen komt. Er is een vleugel met 8 kleuterklasjes en een vleugel met aanpasbare speellokalen voor de speelpleinwerking. Beide gedeelten van het gebouw komen samen bij enkele gemeenschappelijk ruimtes, zoals een refter met keuken, een polyvalente zaal, staflokalen en het sanitair. De cirkel wordt rond gemaakt met luifels die de kinderen overdekte speelruimte bieden. “Ook de unieke gedeelde buitenruimte kreeg een gedetailleerd ontwerp”, zegt schepen van Jeugd Lies Vereecke (DNA!). “Het wordt een echt natuurlijk speelparadijs met natuurlijke speelelementen, ingebed in het landschap. De site zal daarnaast geen klassieke omheining hebben. Het terrein moet immers buiten de schooluren bruikbaar zijn als openbaar speelterrein.” Daarnaast komen er enkele wijzigingen op vlak van mobiliteit: de toegangsweg voor de wagens wordt verbreed en er zal een nieuwe parkeerzone voorzien worden die buiten de piekmomenten als speelzone gebruikt kan worden.

Start werken in voorjaar 2019

De bouwvergunning is inmiddels afgeleverd. Daarnaast werd het erfpacht voor het terrein aangepast en schreef de gemeente een aanbesteding uit. “Als alles volgen schema gaat, starten de werken in het voorjaar van 2019", zegt schepen Vanderoost. “Tijdens de werken zullen de containerklassen van de kleuterschool blijven staan. De speelplaats verschuift wel naar de achterkant van het terrein. De speelpleinwerking wordt tijdens de werken beperkt tot de kleuterwerking - van 3 tot 5 jaar. De speelpleinwerking voor jongeren tussen 6 en 14 jaar verhuist tijdelijk naar jeugdcentrum Castelhof. We hopen dat we tegen het schooljaar 2021-2022 de nieuwe lokalen in gebruik kunnen nemen.” De gemeente Dilbeek voorziet voor het hele project een budget van 3,8 miljoen euro. N-VA, die met Open VLD de nieuwe bestuurscoalitie vormt vanaf januari, liet al weten dat het komende gemeentebestuur het project verderzet.